電擊救父 男子立悔過書換緩起訴

38歲的林姓男子，父親因病住進新北市淡水馬偕醫院加護病房，今年3月8日上午7點多，林父命危，但醫護人員的急救措施不能符合林男的預期，林竟出手推動醫護人員使用的急救車，企圖以電擊方式，讓父親能回復生命跡象，此舉遭到護理人員制止，並且通報轄區警方，檢察官認為林男犯後坦承不諱，且立下悔過書，處分緩起訴1年。

林男應訊時表示當時情緒激動，才會想以電擊方式讓父親恢復心跳，但電擊器需要充電才能使用，並未能立即進行電擊，而醫護人員認為，林沒有受過訓練，貿然使用電擊器，反而會造成病患受傷，而林父經醫師急救，也因為病情嚴重宣告死亡。

檢察官認為，林看到父親命危，情緒失控，開庭時已經坦承錯誤，而醫護人員沒有受傷，只要他寫下悔過書，並願意原諒林，檢方因而處分緩起訴。

(中時)