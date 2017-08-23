多重障礙青年 挑戰人生第一場馬拉松
今年剛滿24歲的小杰，領有自閉症及智能障礙多重障礙手冊，小時候因為肌肉張力低，連跑步都很困難，為了讓小杰可以透過運動來復健，媽媽鼓勵他透過游泳增強全身的肌耐力，17年來從未間斷過。今年11月母子倆決定挑戰人生第一場馬拉松，目前正加緊自我訓練中。
小杰媽媽說，一開始發現小杰很喜歡玩水，陪著他學游泳時會特別用遊戲的方式來引導；像是水母漂時，會告訴小杰學河豚一樣鼓起腮幫子憋氣，增加游泳的樂趣。
鑑於自閉症的孩子固著性較強，對於自己決定要做的事情，通常會非常專注且堅持。學習游泳這段路程，小杰從未放棄過，不僅學會自由式、蛙式、蝶式，還在身心障礙運動比賽中締造多次游泳佳績，獲得排名冠軍。
對身心障礙者而言，人生就像場充滿障礙物的馬拉松，但只要集結社會大眾的力量，就可以克服任何困難。國際扶輪3470地區台南菁英扶輪社為幫助更多身心障礙青年接受專業的訓練及服務，有朝一日也可以擁有獨立自主的能力，在職場上發光發熱，將於今年11月19日在台南土城聖母廟舉辦「第一屆菁英樂跑RUN愛發光」公益路跑活動。
此次路跑活動共有21k、12k、6k、3k等4個組別，賽事盈餘不僅全額捐贈伊甸社福基金會作為「成人身心障礙朋友服務經費」，主辦單位更貼心邀請伊甸20組身障家庭，首次挑戰3公里的路跑賽事。屆時，小杰與媽媽也將與其他身障家庭一起跑出人生的新紀錄。
(中時)
關鍵字：自閉症、智能障礙、馬拉松、菁英樂跑RUN愛發光
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