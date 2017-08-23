世大運》回家比賽家人挺 女足甜心哭哭惹

中華女足後衛張愫心（右）賽後見到觀眾席的家人，忍不住在場內落淚。（李弘斌攝）

中華女足22日在臺北世大運踢平南韓，無緣8強，賽後輔大足球場的氣氛既感傷卻也溫馨，不僅觀眾久久不散，難過的女將們也到場邊擁抱家人，「女足甜心」張愫心看到親友立刻飆淚。這次我們回家比賽，即使落寞也還有家人相伴。

「我的媽媽、外婆、表姊、妹妹、阿姨跟姨丈都過來看球，還掏錢買了10幾件球衣，」張愫心感動的說，其實她知道自己這次世大運的上場機會不多，很怕家人白跑一趟，一直要他們不要來，「但他們一直說沒關係，比完賽我過去找他們，有種心酸的感覺就哭了，發洩一下眼淚跟這幾天的苦悶。」

張愫心家人穿著中華隊球衣、帶著海報到場加油。（李弘斌攝）

張愫心是世大運女足最有經驗的後衛之一，但教練團考量到她的左膝舊傷，影響速度，預賽3戰都用年輕的卓莉珊擔任先發中後衛。張愫心首戰阿根廷僅於戰局底定後替補上場，次役對美國全場落後，甜心後衛也坐了90分鐘的板凳。

22日對南韓之戰，中華隊踢丟12碼又先失球，落後情況眼看張愫心又難有機會上場，總教練柳樂雅幸卻在第60分鐘令旗一揮換上張愫心，也將卓莉珊推上中場，增強衝擊力與侵略性，就效果來看是步好棋，可惜為時已晚，中華隊雖在終場前追平比分，卻沒能拚出逆轉勝。

張愫心（左）在第60分鐘替補上場，緊跟是役頭槌破門的南韓球員孫花延。（李弘斌攝）

「其實我覺得自己沒幫上忙，教練要求的是壓迫、壓緊，我卻有幾個不應該發生的失誤，」張愫心惋惜著說，其實這兩屆世大運都很有機會，卻都被擋在8強門外，她也懇求外界不要因此對女足失去信心，「雖然環境很辛苦，但我們一直慢慢的往上爬，也許爬的速度很慢，但一定會愈來愈靠近的。」

包欣玄（中）賽後與爸爸（左）、阿嬤在輔大足球場合影。（李弘斌攝）

中華女足隊長余秀菁、後衛卓莉珊賽後都淚灑球場，旅日好手包欣玄則得和家人道別，因為沒進8強，按照與母隊神奈川相模原野島之星俱樂部的協議，23日她就要回日本報到。

包欣玄4歲移居美國，回台灣才能見到住在竹北的阿嬤，頻率大約每年1次，這次拜臺北世大運所賜，5天內就達成3年額度，讓她直說：「可以見到家人就很開心，很幸福！」

(中時電子報)