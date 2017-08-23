遠航空姐馬拉松配速員 力挺世大運與2017澎湖遠航馬拉松

遠航空姐張倫平是馬拉松速配員。圖 ：遠航提供

2017臺北世界大學運動會已全面展開，身為專業馬拉松配速員的遠航空姐張倫平，不僅喜歡三萬六千英呎高的藍天，也熱愛在馬場上奔馳跑步的快感，在世大運眾多項目中特別關注田徑賽事，將會到現場以行動支持回家比賽的選手，為中華隊加油，在2017澎湖遠航馬拉松也將會化身專業馬拉松配速員陪伴跑者參賽！

有多場配速經驗的遠航空姐張倫平，以跑者的身份分享跑馬經驗，一般人會認為馬拉松是長距離耐力運動，沒有那麼注重肌力訓練，但其實肌力訓練，才是避免受傷、提升成績的關鍵。而馬拉松賽前飲食，應食用好吸收食物，如肉鬆飯糰、能量棒等為主，賽中應適時飲用水份、鹽、糖錠補充電解質，賽後在緩和、伸展和收操後，應立即補充高GI食物，例如：巧克力牛奶就相當不錯，及適量蛋白質幫助肌肉修復。

熱愛運動的倫平，自從大學時參加NIKE跑步活動後，想要一直跑下去的念頭越來越強烈！倫平覺得在跑步這條路上沒有比較、沒有恐懼，只有愛！跑步對於倫平來說，最溫柔的地方在於踏實累積所帶來的自信，讓自己變得更自傲也更謙卑，即便同一條路上不會有人知道你花了多大的力氣、多久的時間，才能這樣理所當然的擺臂奔跑，但當你害怕、孤獨的時候，總會有人甘心把自己燃燒也要把力量給你，不怕被誰浪費，在跑步即是生活的時間裡，多了一份勇氣，也找到喜歡的自己。

今年倫平參加2017澎湖遠航馬拉松活動，當天將會化身專業馬拉松配速員陪伴跑者參賽！過去跑者可能常遇到失速、節奏不對、體力不支等狀況，今年倫平將在賽事中，陪伴同樣喜愛跑步的跑者們，以共同的目標邁向終點，完成澎湖馬拉松之路。倫平常說完賽最棒，只因這慢慢路上有比數字更具有價值的，是賽道上有你我一起印證的痕跡，當邁進終點回頭向賽道鞠躬的時候，便會知道自己是不是也好好的享受這趟旅程！

(工商)