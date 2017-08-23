2018選舉特別預算 民進黨拍板編列7000萬

蔡英文總統執政後第一場選戰花多少？今天拍板。民進黨中執會今天通過2018年九合一選舉特別預算，選舉預算歲出編列6300萬元。

民進黨今天召開中執會，會中通過2018選舉特別預算，民進黨發言人張志豪指出，選舉預算歲入編列7000萬元，收入來源為透過小額募款、海外募款、社團募款以及選票補貼款；選舉預算歲出編列6366萬1千元。

至於經費項目，主要為社會組織工作、影片製作及廣告托播、網路廣告及政策說明、新聞輿情蒐集及新聞專題、民意調查費用、辦理活動組織工作以及相關輔選經費等。

提案決議，因應選戰情勢變化，特別預算並作最有效得運用以求勝選，同意執行各項選舉支出於各部門及項目間得彈性流用，但總額以不超過預算歲出額度為原則；收支不足時，由歷年累積賸餘支應。

此外，今天中執會還通過，今年全代會召開時程及地點。將訂於9月24日圓山飯店舉行。

(中時)