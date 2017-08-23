女同志呂欣潔、陳凌提同婚訴訟 法官再度開庭審理

女同志呂欣潔及陳凌提同婚訴訟。(林偉信攝)

同婚釋憲大法官會議今年5月作成釋字748號解釋，宣告台灣至遲兩年後成為亞洲第一個合法同婚國家後，釋憲案前女同志呂欣潔及陳凌提出的同婚訴訟，台北高等行政法院在暫停訴訟後，今重新恢復審理，庭末法官諭知心證尚未形成，下次再開庭進行辯論。

呂欣潔、陳凌、委任律師團以及伴侶盟成員在開庭後，於北高行法院門口召開記者會說明時，多名反同人士高舉「勾結毀台」看板及高喊、漫罵大法官釋憲違法等方式，多次打斷呂欣潔等人發言；伴侶盟成員與反同人士一度發生口角，轄區警員及法警儘量將兩方隔開。

(中時)