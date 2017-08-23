風波擴大 南投新增2場驗出芬普尼毒蛋

南投縣新增2場驗出芬普尼。（翻攝自農委會網站）

（16：46 更新內文）芬普尼毒蛋風波爆發，截至今日下午4時20分，除了昨日已遭驗出的彰化縣3場以外，南投也新增2場蛋雞場驗出芬普尼，分別是南投縣八仙牧場的24.6ppb、南投縣飛農牧場的9.1ppb，兩家業者都超過標準5ppb。由於檢驗持續進行當中，勢必會有更多蛋雞場遭驗出芬普尼。

農委會表示，根據畜牧場登記系統，八仙牧場登記飼養5.19萬隻蛋雞，飛農牧場登飼有1.833萬隻，兩場共有約7萬隻雞，若以蛋雞的平均產蛋率6.5成計算，每日約能產4.55萬顆蛋，雖然檢驗結果已經出爐，但後續會到場查看，若確認染上芬普尼，再對禽場的雞隻和蛋品進行移動管制，目前相關人員已會同地方防疫、衛生機關到場處理。

(中時)