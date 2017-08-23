「兩蔣日記」所有權爭議 法官進行調解

「兩蔣日記」爭議，國史館向台北法院對蔣家後人蔣友梅等13人提起民事訴訟，確認所有權及管理權，法官今天進行調解程序、不公開審理，訊後蔣方智怡以紙掩面，低調快步離開法院，對於調解結果不願多說。

兩蔣日記在蔣經國過世後，由蔣家第三代的蔣孝勇妻子蔣方智怡保管，她在2005年捐贈給史丹佛胡佛研究所，後來也把日記相關權益移交給國史館；2010年天下文化及中研院近史所要出版兩蔣日記，引來蔣友梅不滿，提告蔣方智怡，主張日記所有權為蔣經國繼承人共有，雖然後來撤告，但蔣家後代對日記保管始終沒有共識。

2013年9月，史丹佛胡佛研究所在美國法院提出確認所有權的民事訴訟，將所有可能主張日記所有權的蔣家後代，包括蔣孝文、蔣孝武、蔣孝勇家族成員及蔣孝章等都列為被告，後再追加提告國史館。

美國法院2015年9月裁定停止訴訟程序，要求國史館須在台灣提起確認權利訴訟，待台灣法院判決確定，美國法院再依我國的判決結果續行訴訟。國史館因此提告蔣友梅、蔣孝章、蔣孝嚴等13位蔣家後代 ，要確認兩蔣日記所有權與管理權。

(中時)