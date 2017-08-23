世大運》陳映竹雙破世界紀錄不被承認

2017世大運滑輪溜冰女子500公尺爭先賽23日舉行決賽，中華隊陳映竹（右）以43秒699再度摘金，為中華隊拿下滑輪溜冰項目的第6金，也是中華代表團在本屆世大運的第10金。另名選手楊合貞（左）不慎跌倒，但再爬起來不放棄，最後摘下銅牌。中央社記者吳翊寧攝 106年8月23日

世大運滑輪溜冰場23日出現兩項爭議事件，第一是女子500公尺爭先賽陳映竹雙破世界紀錄不被承認，第二是男子500公尺爭先賽複賽黃玉霖因犯規被取消參賽資格。國際滑輪總會代表妮可召開記者會解釋黃玉霖在終點線前的確有碰撞到哥倫比亞選手，因此判定失格，至於陳映竹的成績並非是電子計時，因此無法成為正式認可的世界紀錄。

妮可指出，黃玉霖的事件發生在終點線前，哥倫比亞選手在直線上，黃玉霖出手推了一下，導致該位選手失去平衡，經過韓國選手申訴，裁判重新檢視判定黃玉霖的確有犯規動作，因此判定他失格。

對於陳映竹的世界紀錄，妮可解釋，由於分組預賽和複賽都採用人工手動計時，而不是鳴槍後的電子計時，這與國際滑輪總會的規定不符，所以這項成績不能列入新世界紀錄，只能成為非官方的紀錄。

(中時電子報)