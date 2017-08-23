世大運》李智凱奪金 父親：他是我們的驕傲

李智凱今在世大運競技體操個人鞍馬項目中奪牌，父母李源泉(右)與楊素秋(左)也到親自到場支持。(周鎮宇攝)

臺北世大運競技體操項目，李智凱在個人鞍馬項目中奪下金牌，家人也都來到場邊加油，爸爸李源泉說:「雖然有時候很心疼他，但他絕對是我們的驕傲。」

今李智凱的家人都來到南港展覽館為他加油，也目睹他奪金的那一刻，李源泉指出，李智凱從之前的奧運受傷，低潮，一路這樣走來，終於有了收穫，真的很為他感到開心。

李智凱的媽媽楊素秋還透露，李智凱從來都是報喜不報憂，連日前在練習時，撞到臉去縫了六針，也是家人看到電視才知道，身為家人，有時候真的很擔心他，不過奪牌了，還是為他感到高興。

李智凱解釋，因為有防護員照顧，加上又是小傷，不影響到比賽的進行，所以不希望家人擔心，一直沒有跟他們告知，很謝謝爸爸媽媽的照顧，才有機會站到這個舞台上。

(中時電子報)