廣州或將全市劃為“無燃煤區”
為了進一步改善空氣質量，廣東省環保廳近日下發了《關於進一步加強高污染燃料禁燃區管理的通告》(以下簡稱《通告》)，要求各地要將地級以上城市建成區劃定為高污染燃料禁燃區，並根據本地區大氣環境質量改善要求逐步擴大高污染燃料禁燃區範圍，將縣級市的城市建成區及城市近郊劃定為高污染燃料禁燃區。
與此同時，繼越秀、海珠、荔灣、天河等市中心四區在全市率先成功創建“無燃煤區”後，廣州正計劃擴大“無燃煤區”的範圍，環保部門初步建議將全市行政區劃定為高污染燃料禁燃區。
《通告》要求，各地級以上市人民政府要在2017年9月底前重新發布高污染燃料禁燃區通告，內容應包括禁燃區範圍、選擇《高污染燃料目錄》的類別及其他相關工作要求，並明確高污染燃料禁燃區的建設完成時間，其中地級以上城市建成區的高污染燃料禁燃區建設工作要在2017年年底前完成。
為減少煤炭等高污染燃料消耗，促進能源結構優化調整，改善環境空氣質量，2013年以來，越秀、海珠、荔灣、天河等市中心四區先行先試，在全市率先開展“無燃煤區”創建工作，2015年、2016年四個區均通過了市裡組織的年度复核。同時，白雲、黃埔、花都、番禺、南沙、從化、增城等其餘各區也在加快開展“無燃煤街鎮”“無燃煤村居”等創建工作。
(中時電子報)
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