私人潛艇現無頭女屍 丹麥警確為失蹤女記者金沃爾

瑞典籍自由撰稿記者金沃爾，於今日在私人潛艇上被發現失去頭顱的遺體。（圖/美聯社）

據英國BBC新聞報導，日前在丹麥傳出離奇案件，一艘由愛好者馬德森（Peter Madsen）打造、曾是全球最大的私人潛艇「鸚鵡螺」號，在出海後意外下沉，馬德森本人安全逃離，但隨行的瑞典籍女記者金沃爾（Kim Wall）卻下落不明。而今日丹麥警方發現這艘下沉的潛艇，並透過基因（DNA）檢測確認，潛艇上的無頭女屍就是先前失蹤的女記者，但對於案情不願多做說明。事實上，馬德森在事情發生後即被以涉嫌謀殺為由逮捕，如今女記者屍首現形，讓外界對這起離奇的案件更感到好奇。

受害前年僅30歲的金沃爾，出生於瑞典南部特雷勒堡（Trelleborg），是一名自由撰稿記者，替《衛報》（The Guardian）、《時代雜誌》（Time magazine）和《紐約時報》（The New York Times）等媒體寫稿。她亦是一名高材生，擁有英國倫敦政經學院（LSE）國際關係學士學位，畢業後赴美，進入哥倫比亞大學（Columbia University）攻讀新聞學與國際關係碩士。積極採訪的她，曾因環境變遷和馬紹爾群島（Marshall Islands）核試爆議題，於去年獲得國際獎項。

由瘋狂愛好者馬德森打造的潛艇，在沉沒多日後，在丹麥外海被打撈上岸。（圖/美聯社）

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 2017年8月23日

丹麥警方從本月10日事件發生後，就認為潛艇製造者馬德森涉有重嫌，並認為是他刻意將潛艇弄沉，但馬德森對外矢口否認，並認為自己從未做過任何不對的事情。他表示，這艘沉沒的潛艇是他的第三艘，由於女記者曾寫過他的報導，他才邀請她上艦參觀出航，對於女記者的死，他堅信是意外造成。但丹麥警方對於調查過程仍不願多做透露，也讓這場案件更顯得撲朔迷離。

(中時電子報)