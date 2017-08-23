被爆介入牛郎家庭、昔裸照被挖 葉華說話了

歷經一連串爭議後，葉華首度發聲。（圖／翻攝自葉華臉書）

葉華日前被控介入別人家庭當小三，昔日裸照也被挖出。（圖／中時資料照）

女星葉華在本土劇《甘味人生》演活小三「孫珍妮」，讓觀眾看了恨得牙癢癢，未料戲外她也被爆真的當小三，介入劉姓牛郎的婚姻，傳出還逼對方與孕妻離婚，事後更被挖出12年前的裸照，桃色風波不斷，讓她不得不回台中老家避避風頭。

歷經一連串的爭議，葉華今（23日）在臉書抒發心情，寫下：「颱風過後，有種說不出的寧靜，無論如何，感謝過程。」隨文附上一張托著下巴放空的照片，似乎想藉天鴿颱風的遠離，一掃心中陰霾，引來粉絲留言為她打氣「加油，會過去的、「時間會證明一切」、「一切都會變好的」。

(中時電子報)