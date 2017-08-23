世大運》滑輪3000公尺男子接力賽摘金

滑輪溜冰男子3000公尺接力賽高茂傑、陳彥成與宋青陽聯手摘下中華隊本屆世大運第11面金牌。(中時資料照)

世大運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，高茂傑、陳彥成與宋青陽聯手飆出4分04秒432奪得滑輪場上第7金，也是中華代表團在本屆世大運的第11面金牌，提前完成教育部體育署長林德福賽前預估的目標。

雖然黃玉霖因為上午的男子500公尺爭先賽犯規被判定失格，導致必須被禁賽1場，無法參加3000公尺接力賽，但中華隊另外三位好手相當爭氣，陳彥成第一棒出發，宋青陽第二棒，高茂傑第三棒，中華隊與韓國隊實力最接近，兩隊拚戰到最後第二圈才由宋青陽在彎道成功超越韓國選手，再由高茂傑率先壓線奪金。

這是宋青陽在本屆賽事的第一面金牌，陳彥成和高茂傑各摘兩金。

(中時電子報)