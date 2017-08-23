支持台灣第一部飛行人文電影 與機師合影華信送電影票
華信航空為支持台灣本土文化藝術，特別推出「與機師立牌合影送電影票」活動，即日起至2017年11月30日止，旅客在華信航空國內各機場櫃台前，只要和機師人形立牌合影，上傳華信航空FB粉絲團活動貼文留言處，就有機會抽獎獲得「3904英呎」電影票。
華信航空飛航台北-台東航線，長期關懷台東偏鄉，舉辦各項曙光專機、慈善音樂會等公益活動。由華信航空協助拍攝的「3904英呎」電影，今(23)日下午在圓山大飯店舉辦電影發表會，本片是由台灣知名人文電影導演王重正執導、林又立主演，劇情描述女主角對飛行懷抱著無限熱情，為了一窺美麗又神秘的台東卑南聖山──都蘭山(高度3904英呎 )，毅然投入飛行訓練、勇敢追求想行的夢想。
華信航空總經理曹志芬表示：「華信航空非常高興能為台灣人文電影貢獻心力，協助演員到台東實景拍攝。尤其陽光開朗的林又立穿著華信機師制服亮麗演出，與華信年輕充滿活力的形象相當吻合。」電影發表記者會後，在華信航空國內各機場櫃台，將同步擺放穿著華信機師制服的林又立人形立牌，讓搭機旅客可以合影拍照，還有機會獲得『3904英呎』特映會的電影票。
王重正之前導演的「讓愛飛揚」電視劇播出之後，引起國內一陣學習飛行的風潮，華信航空特別與安捷飛航訓練中心合作，在今年3月推出「華信航空飛行體驗營」，安排學員實地到台東體驗飛行。「3904英呎」在今年12月全面上映後，勢必再造成另一波學習飛行的熱潮。華信航空希望透過飛行體驗營，幫助更多年輕人圓飛行之夢想。
(工商)
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