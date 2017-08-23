第3屆台日交流峰會發表《熊本宣言》 支持台灣參與國際組織

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，開會前由當地小朋友表演日本舞蹈。(黃菁菁攝)

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，台日交流峰會熊本實行委員長原口亮志穿著日本武士盔甲出場造成轟動。(黃菁菁攝)

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，駐日代表謝長廷應邀到場致詞。(黃菁菁攝)

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，會上宣布明年的「日台交流峰會」將在台灣高雄舉行，高雄市議會會長康裕成(中間穿粉紅色外套者)代表上台接棒。(黃菁菁攝)

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，會場外販售熊本熊周邊商品的所得將捐作熊本災後復興的賑災款。(黃菁菁攝)

第3屆「日台交流峰會」23日在九州的熊本舉行，台日雙方的地方議員及相關人士約351人與會。會後發表的《熊本宣言》中強調，「全國日台友好議員協議會」將支持台灣參與國際組織並做出貢獻，希望這次峰會可以讓台日交流、友好的精神傳遞給下一代。

會議一開始，台日交流峰會熊本實行委員長原口亮志穿著日本武士盔甲出場，立刻造成轟動。他在致詞時表示，去年4月發生熊本大地震，熊本全縣遭受空前的災害，非常感謝台灣最快送來慰問和賑災善款。

「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀也表示，感謝日本及台灣等世界各地向熊本伸出援手，讓熊本一步步的復興中，日台交流峰會今年選在熊本舉行也深具意義。

謝長廷駐日代表謝長廷在致詞時表示，「去年6月9日抵任翌日隨即與高雄市長、台南市長一同前往熊本致贈震災慰問金。台灣人對於熊本縣災後重建情形一直很關心。1年後能再度訪問熊本並出席台日交流高峰會，甚感欣慰。」

「今日看到熊本縣重建情形，感佩熊本縣市民在浦島知事與大西市長領導下團結一心，發揮「絕不屈服」之精神，深信熊本定能重新站起。」

會上還由台灣友好交流熊本市議會自民黨議員連盟前會長津田征郎發表《熊本宣言》，宣言中強調，「全國日台友好議員協議會」今後將進一步推動日本各地方自治體與台灣各都市之間經濟、觀光、文化等各領域的官民交流，深化日台友好關係。

除駐日代表謝長廷外，駐福岡辦事處處長戎義俊、高雄市議會會長康裕成等約67人也應邀與會。會上還宣布明年第4屆「日台交流峰會」將在台灣的高雄舉行。

「全國日台友好議員協議會」是由東京都、石川縣金澤市、輪島市、加賀市、愛知縣名古屋市、兵庫縣神戶市、和歌山縣和歌山市、福岡及佐賀二縣等16個議會議員連盟成員組成，由「名古屋市(議)會日台議員連盟」會長藤田和秀擔任會長。

首屆「日台交流峰會」於2015年8月8日在石川縣金澤市舉行並發表《金澤宣言》，第2屆「日台交流峰會」2016年9月4日在和歌山縣和歌山市舉行，並發表支持我有意義參與「國際民航組織(ICAO)」之《和歌山宣言》。

(中時)