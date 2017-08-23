不只吃炸魚薯條！15件英國旅遊必玩體驗

London Underground註明的紅圈藍白字標誌，見證超過150年的倫敦地鐵運行歷史。(圖/達志影像 shutterstock)

英國倫敦是全球獨行旅客最愛城市之一，遊走街區體驗創新文化衝擊。而赴英國旅遊除了吃經典的炸魚薯條，當地還有哪些熱門假期體驗？英國線上訂房網近日就公布英國假期調查，其中也包括15件英國旅遊必做行程，以及最熱門的旅遊景點玩法，以下就來看看有哪些英式樂趣吧～

炸魚薯條不僅是英國經典料理，也是旅遊當地必吃特色之一；而到酒館午餐、來份英式經典下午茶、玩沙蓋城堡、划船、玩遊戲機台、在沙灘吹風、到海邊打水漂，或者在躺椅上放鬆、等待下雨、到海岸潮池玩、品嘗肉派、玩牌、釣螃蟹等，也被列為15件體驗英國假期的樂趣。

另根據英國線上訂房網saco apartment調查，有3成旅客表示在英國度過最佳假期體驗；公布的30個英國最熱門旅遊景點玩法包括，到科茨沃爾德酒館午餐、湖區散步/健行、布萊頓海灘吃冰淇淋、帕德斯托吃炸魚薯條、探訪赫布里底群島白沙灘、峰區健行、夕利群島吃英式午茶、聖艾夫斯享用餡餅、參觀羅馬浴場、到來一場倫敦巴士遊等。

或者到侏羅紀海岸找尋化石、康瓦爾郡布德海岸泳池游泳、布羅茲濕地划船、黑潭遊樂海灘買棉花糖、漫步彭布羅克郡沿海步道、諾福克郡霍爾勘海灘遛狗、到尼斯湖尋找水怪等，都是英國人熱衷的國內旅遊玩法。

(中時電子報)