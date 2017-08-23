汐止用水吃緊 翡翠水庫全力支援
翡翠水庫管理局表示，8月23日8時水位156.82公尺，較歷年平均水位高3.45公尺，有效蓄水量2億2400萬公噸，目前蓄水量不僅可滿足台北地區用水需求，亦可全力支援新北市汐止地區用水，評估今年11月底前翡翠水庫供水無虞。
由於基隆地區近日降雨偏少，新山水庫供水逐漸吃緊，經濟部水利署召開「106年下半年供水情勢檢討會議」，會中結論「請台水公司向北水處買水支援汐止地區每日8萬公噸以上」。為確保基隆汐止地區用水安全，翡管局表示全力配合原水水源調度作業，汐止地區供應水量由平時每日1萬公噸提高至8萬公噸。
翡管局進一步表示，目前翡翠水庫水情平穩，惟近年來氣候異常，常有旱象，因此籲請民眾秉持有水當思無水之苦理念，常保節約用水習慣，以珍惜寶貴水資源。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。