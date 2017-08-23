汐止用水吃緊 翡翠水庫全力支援

翡翠水庫管理局表示，8月23日8時水位156.82公尺，較歷年平均水位高3.45公尺，有效蓄水量2億2400萬公噸，目前蓄水量不僅可滿足台北地區用水需求，亦可全力支援新北市汐止地區用水，評估今年11月底前翡翠水庫供水無虞。

由於基隆地區近日降雨偏少，新山水庫供水逐漸吃緊，經濟部水利署召開「106年下半年供水情勢檢討會議」，會中結論「請台水公司向北水處買水支援汐止地區每日8萬公噸以上」。為確保基隆汐止地區用水安全，翡管局表示全力配合原水水源調度作業，汐止地區供應水量由平時每日1萬公噸提高至8萬公噸。

翡管局進一步表示，目前翡翠水庫水情平穩，惟近年來氣候異常，常有旱象，因此籲請民眾秉持有水當思無水之苦理念，常保節約用水習慣，以珍惜寶貴水資源。

(中時)