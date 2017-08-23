肺癌及早篩檢發現 5年存活率9成以上

39歲林小姐，沒有抽菸習慣、有家族史，接受低劑量電腦斷層LDCT健檢，發現左下肺0.8公分結節，經過一年兩次的LDCT追蹤，結節仍然存在，於3年前開刀證實為肺腺癌第一期，持續追蹤至今，都沒有復發控制良好。

新光醫院健康管理部主任高尚志表示，國內確診肺癌患者中，第一期比率僅占2成1，第四期比率則多達5成7，而新光醫院自2007年至2017年利用LDCT檢查的28604例中，開刀確認肺癌263位，其中男性153位、80位有抽菸，女性110位、僅3位有抽菸。經診斷為肺癌第一期佔85.45％，第二期有4.22％，而肺癌病人中95.8％為肺腺癌，3.05％為鱗狀上皮細胞癌；女性發現平均年齡57.75歲、最年輕35歲，男性發現平均年齡60.26歲、最年輕36歲，與國人十大癌症中位數年齡69歲相較，肺癌有被LDCT檢查提早發現。

高尚志指出，一個癌細胞得在體內存在將近10年，才可能長到1公分大，但一旦突破1公分大關，轉移機率就大大提高，這時癌細胞除了不斷的成長及壓迫局部組織外，快速擴散惡化甚至轉移導致無法根治，最後導致人的死亡，若能在1公分以內切除(第一期)，5年存活率高達90％以上，民眾平時應注意自己的肺癌篩檢。

抽菸一直被認為是肺癌的致病主因，不過，高尚志表示，在台灣的臨床門診患者，卻以非吸菸者居多，且非吸菸者罹患肺癌的比率呈現逐年增加的趨勢，此外，具有肺癌家族史是罹患肺癌的高危險群，若是直系血親中有兩人罹患肺癌，其家屬患有肺癌的機率是一般人的5倍之多，可能與遺傳基因的易感性及家族成員共同曝露在相同的致癌源有關，對肺癌篩檢更不可掉以輕心。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)