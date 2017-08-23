驚悚情殺！赴日大陸研修生 女死男重傷
大陸人士赴日本旅遊或工作人數日增，相對也發生不少意外事件。日媒報導，21日靜岡縣一中國人研習生宿舍發生驚悚命案，一女子倒在血泊不治，男子則重傷送醫。警方初步調查，兩人同為造紙公司研習生，男子明顯愛慕女子但不被接受，研判是感情糾紛而引起殺機。
綜合日媒報導，事發在當地時間21日晚上8時30分左右，現場是一處中國大陸研修生（企業實習生）入住的造紙公司宿舍，一名女住客報案說有人倒臥屋內。
警員及消防到場後，在一個房間發現2名陸籍男女倒臥地上，其中35歲孔姓女住戶頸部流血早已死亡；20多歲男子則頸、腹等受傷失去意識，被送院救治。警方在現場找到染有血跡的刀子，正等男傷者情況好轉，再錄口供了解事件。
據同事說，案發現場是女死者的房間，「他們經常一起吃飯，所以男傷者能入屋很正常。他曾到過女死者宿舍數次，但之後女方不再准他入屋，我們覺得死者應該不喜歡男傷者，但他卻喜歡對方。」
(中時電子報)
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