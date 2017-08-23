世大運高爾夫明開始 警借空拍機攔截槍因應

為了確保世大運期間沒有空拍機，楊梅警方借來空拍機攔截槍因應。（賴佑維翻攝）

世大運高爾夫比賽24日在桃園市楊梅揚昇高爾夫球場開跑，因為大會規定賽事期間不得使用空拍機，避免意外砸傷觀眾，或被有心人士利用來丟擲爆裂物，楊梅警分局已特地借來「空拍機攔截槍」因應，提醒民眾留意。

楊梅警分局負責揚昇高爾夫球場安全維護工作，為避免民眾使用空拍機時因操作不當及其他原因不小心砸傷觀眾，或有心人士利用空拍機來丟擲爆裂物，楊梅警分局已向台北市政府借來1台「空拍機攔截槍」，由受過訓練之員警手持攔截槍準心對準空拍機，按下板機發出脈衝波，阻斷訊號方式讓空拍機迫降或命令返航，阻止遙控者繼續操作。

另外為確保賽事安全無虞的進行，警方已進行多次反恐維安演練，並於揚昇高爾夫球場場館開、閉館前，使用反針孔偵測器材，在廁所、選手更衣室、盥洗室等容易藏匿「無線針孔攝影機」的地方，滴水不露檢查。

(中時)