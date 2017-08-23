遠雄案 檢廉再提訊議員周勝考

遠雄企業團董事長趙藤雄涉嫌掏空遠雄人壽上億元資產、行賄公務員案，檢廉今天再度提訊在押的新北市議員周勝考，為釐清周勝考有無充當白手套，協助遠雄行賄其他高層官員、民代，今天下午訊後解送北所還押。

檢廉調查，周勝考疑為土城海山煤礦都更案，協助遠雄，並幫遠雄以住宿券等行賄新北市的公務員、民代，另周所實際掌控的勝益營造，與遠雄建設的合作密切，遠雄與勝益營造曾有借貸往來，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，不排除周勝考涉嫌利用議員職權，包庇遠雄及自己的公司。

(中時)