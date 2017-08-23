洪萬庭奪金，卑南鄉公所歡聲雷動

卑南鄉長許文獻（前排中）與鄉公所職員，守在電視機前為洪萬庭加油。（卑南鄉公所提供）

台灣舉重好手洪萬庭在世大運一舉奪金，讓洪萬庭的父親洪吉雄開心不已，洪吉雄服務的卑南鄉公所也歡聲雷動，尖叫掌聲不絕於耳。卑南鄉長許文獻表示，大家對洪萬庭都很有信心，她也不負眾望一舉奪金，讓卑南鄉的同仁都與有榮焉。

洪吉雄是卑南鄉公所的原民課長，為了第一次看女兒在國際賽出賽，早就已經請好假，全家人在昨天北上趕赴現場看比賽，洪萬庭參加舉重69公斤級，並以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤奪下金牌，讓現場歡聲雷動。

洪萬庭出賽時，卑南鄉公所職員也守在電視機前面為她加油，與對手拉鋸時大家都緊盯著電視，隨著洪萬庭成功舉起126公斤，順利拿下金牌後，公所爆出如雷的掌聲。

許文獻表示，洪萬庭是卑南鄉利嘉村的卑南族人，父親從警職轉任原民課長，做事認真負責，偶爾也會帶洪萬庭到公所，不過洪萬庭大多在國外比賽，這次她的父親也把握機會，特地到台北看她出賽，奪下金牌大家都很開心、興奮。

(中時)