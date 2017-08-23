國民黨提1萬多案擋前瞻 政院：加強雙向溝通

立法院臨時會審查前瞻特別預算案，行政院要求各部會與立法院黨團做雙向溝通，讓立委了解前瞻基礎建設的目標，有助增加台灣的競爭力。（行政院）

國民黨立法院黨團提出1萬多案刪減前瞻特別預算的提案，行政院發言人徐國勇今（23）日表示，希望8月底能順利通過特別預算，這幾天會要求各部會與立法院黨團做雙向溝通，讓立委了解前瞻基礎建設的目標，有助增加台灣的競爭力。

徐國勇表示，前瞻特別預算將在立法院進行二讀和三讀，法案審理是立委的職權，必須尊重，盼望能順利通過。通過後，預算能動支的就會很快展開招標等相關工作。

徐國勇說，過去洛桑管理學院的世界競爭力報告指出，台灣基礎建設相對落後，競爭力「被拖住的都是基礎建設」，希望很快將這部分彌補起來，提升競爭力。

(中時)