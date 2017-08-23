朱宗慶打擊樂團《擊樂夢工廠》 玩具奏出美妙樂音

朱宗慶打擊樂團「豆莢寶寶兒童音樂會」，以《擊樂夢工廠》首度到台中國家歌劇院演出 。（陳淑芬翻攝）

《擊樂夢工廠》演出中除常見打擊樂器外，連玩具也能上陣。（陳淑芬翻攝）

由朱宗慶打擊樂團策劃製作的「豆莢寶寶兒童音樂會」，今年首度到臺中國家歌劇院演出，《擊樂夢工廠》音樂會4場票券啟售即秒殺，26日晚間加演一場。藝術總監朱宗慶今天表示，團員運用很多的生活用品來演奏，連吃飯用的碗及尋常玩具都能上陣，演奏出美妙的音符。

朱宗慶打擊樂團策劃製作的「豆莢寶寶兒童音樂會」，自 8月12日全台巡演，首度到台中國家歌劇院演出，26日及27日4場音樂會門票在啟售後即秒殺，特別在26日間加演一場。此外，9月23日在港區藝術中心演藝廳、10月1日在葫蘆墩文化中心也都安排有演出場次。

朱宗慶打擊樂團自1988年起，每年為兒童量身打造的音樂會，今年以《擊樂夢工廠》為主題，著重以音樂為節目核心。朱宗慶指出，除了木琴、鐵琴及定音鼓等常見的打擊樂器外，生活中處處都有打擊樂的蹤影。

《擊樂夢工廠》演出耳熟能詳的莫札特〈小星星變奏曲〉曲目，就使用色彩繽紛的怪怪管、手搖鐘來演奏，團員們還費心地到各大賣場與雜貨店挑選平常吃飯用的「碗」，來當樂器，每次演出都要重新調音。

年輕團員透過巧思在曲目〈玩具馬戲團〉中將玩具車、玩具球及玩具槌，還有前幾年開始流行的競技疊杯等玩具，都變成演奏的素材，讓打擊樂的演出更具多元繽紛的生命力及趣味性

(中時)