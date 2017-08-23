世大運》滑輪溜冰女子3000公尺接力 鍍金

世大運女子3000公尺接力賽，中華隊陳映竹、李孟竹與楊合貞今聯手飆出4分25秒026，摘下中華隊第12金，創下歷屆參賽最佳紀錄。

楊合貞雖然在女子500公尺爭先賽被韓國選手碰到摔倒在地，最後獲得銅牌的她哭成淚人兒，但經過醫生短暫包紮後，她再次奮勇出擊，只見她的雙膝、小腿與大腿都包紮著傷口，她一出場就獲得全場觀眾掌聲，也幫中華隊的士氣攀升到最高點。

陳映竹第一棒出發，李孟竹第二棒，楊合貞壓軸，三人默契十足，直到最後倒數第三圈中華隊已取得絕對優勢，輕鬆甩開強敵韓國隊率先通過終點線摘金，韓國隊4分25秒565銀牌，哥倫比亞得銅。

這是「女鐵人」楊合貞在本屆世大運的第4面金牌，總計4金1銅，成為最風光的選手，預估可以獲得382.5萬元國光獎金(金牌90萬、銀牌60萬、銅牌22.5萬)。陳映竹單日包辦雙金，也是中華隊的英雄人物。

本屆世大運競速滑輪溜冰已進行完12個項目，中華隊勇奪其中8面金牌，奪金率高達75%，接下來來有25日的男女自由式速樁以及26日的男女馬拉松賽，中華隊女將王佳葳有機會在速樁賽封后，男女馬拉松賽也有爭金實力，光是滑輪溜冰單項賽事最高上看11金，果真是中華隊的金牌庫。

(中時電子報)