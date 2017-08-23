金門反賭場連線掛牌成立 請出「水獺」劍指促賭方

金門反賭場連線今天下午在金城鎮天主教文康中心掛牌成立。（李金生攝）

金門反賭場連線發言人洪篤欽說明手持七星劍、盾牌的反賭吉祥物「水獺」。（李金生攝）

「2分鐘讓你知道金門為甚麼要反賭場」的宣傳影片之一。（金門反賭場連線提供）

「2分鐘讓你知道金門為甚麼要反賭場」的宣傳影片之二。（金門反賭場連線提供）

「2分鐘讓你知道金門為甚麼要反賭場」的宣傳影片之三。（金門反賭場連線提供）

福建省政府秘書長翁明志強調，他本於職責宣達中央反賭的立場。（李金生攝）

金門博弈公投將於10月28日登場，金門反賭場連線在今天「823炮戰紀念日」正式成立，決心再打贏一場捍衛家園的「金門保衛戰」，同時也向促賭團體「喊話」要求盡快向縣選會登記為贊成方，回應公民挑戰並接受鄉親的檢驗。

金門反賭場連線於下午2時，在金城鎮天主教文康中心成立總部，由發言人洪篤欽公布反賭文宣和吉祥物，主角是金門保育類珍稀動物「水獺」拿著七星寶劍，手持反賭盾牌，向外界宣告金門反賭的決心，他同時也透露第2波將還有金門聚落守護神「風獅爺」、特有鳥種「戴勝」加入反賭行列。

反賭方也推出反賭貼紙，以對比的黑、黃色為基調設計，重點是將骰子的點數變成骷髏頭，宣傳賭博誤人前程、害人不淺的理念，未來將發送金門民眾與商家張貼，表達全民拒賭，不讓「金門」變「賭門」的明確立場。

洪篤欽表示，該連線除在西半島成立總部外，島中也將借用瓊林蔡其雍的住宅作為辦事處，島東則選擇在下莊成立反賭分部，要讓反賭行動遍地開花，賭場「下莊」。

該連線也在網站和人口最多的金城鎮民生路口設立倒數時鐘，提醒鄉親在10月28日投下神聖一票，打贏攸關金門未來的一戰。另也在金門旅台青年的協助下，剪輯出第1部反賭宣導影片，並與音樂人接洽創作金門版反賭歌曲中。

該連線並已正式向縣選委會登記為反對方，待公文核可後即可取得徵信和設立募款專戶，日內將公布帳號接受現金與物資援助。該連線希望目前仍毫無動靜的促賭方也盡快向縣選委會登記為贊成方，以便理性、公開探討金門未來發展。

福建省政府秘書長翁明志也到場聲援，強調他作為一個政務官，本於職責宣達中央反賭的立場，也肯定和尊重鄉親透過民主程序，來決定公共政策的走向，其間並無部分民眾質疑的行政中立問題。

(中時)