世大運丟煙霧罐鬧場 陳姓男子到案說明

涉嫌丟擲煙霧罐的陳男被帶回警局偵訊。(林郁平攝)

世大運開幕當天，有反年改民眾丟擲煙霧罐鬧場，導致各國選手無法順利入場。警方根據各種錄影畫面，發現58歲陳姓男子當晚共丟擲了2枚煙霧罐，再根據稍早各路口的蒐證錄影畫面，找到陳男清晰的影像，經比對發現陳男曾在6月底參加陳抗活動，中正一分局對他仍有印象。

警方今到陳男高雄鳳山住處搜索，陳男否認涉案，但警方仍查扣他當天穿著的衣物、手機等證物，將他帶回松山分局偵訊。

(中時)