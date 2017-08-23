世大運》射箭複合弓 陳怡瑄射下一銀
台北世大運射箭複合弓賽事在23日進入高潮，由強將陳享宣、陳怡瑄組成的複合弓混雙隊伍，第1局就氣勢猛烈射出4支10分箭，最後以6分之差贏過印度射下銅牌，陳怡瑄則在女子複合弓個人金牌賽部分迎戰南韓宋侖修，最後以3分之差飲恨銀牌。
女子複合弓個人金牌賽部分，陳怡瑄迎戰南韓強敵宋侖修，首兩局皆以2分之差，以27比29輸給宋侖修，但第3局開始急起直追，以3支10分箭與宋侖修打成平手，第4局同樣以29分打平，最後一局雖然仍射出3支10分箭，險勝宋侖修1分，但仍以3分之差飲恨銀牌。
(中時)
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