右臉掛彩 林右昌：老大公保佑 感謝大家關心
基隆市長林右昌昨晚間乘車時，疑似周姓隨扈不小心，打開車門時不慎撞到林右昌的右臉，造成他鏡架當場斷裂，臉部還縫了2針，對此周姓隨扈表示歉意，而林右昌昨天則在臉書表示「老大公保佑，感謝大家關心」。
林右昌昨天下午前往安樂區老大公廟參加開龕門儀式，隨後返回市府替農業有功人員頒獎，約在傍晚時分步出市府時，剛來5天的周姓隨扈因不熟悉流程，不小心開門打到林右昌的臉部，鏡架不僅當場斷裂，右上眼瞼也當場破裂，送醫後縫了2針，並無大礙。
基隆市警局表示，市長的隨扈是經過測驗之後，由市長親自挑選，可能是經驗不足才這造成意外，未來會多加提醒，目前並無撤換隨扈的打算，隨扈友也親自向市長表達歉意。
實際上前天林右昌參加老大公廟開龕門後接受訪問時，記者的麥克風卻遭主普宗親會的幹部惡意拍落，要求記者「只能問有關老大廟的問題」，幾個小時後又「破相」，可謂風波不斷。
昨天林右昌在臉書報平安，指雖然撞擊力道還不小，自己縫了兩針，但幸好老大公保祐，運氣很好，完全沒有傷到眼睛。不過照幾天社區的普渡活動可能得缺席，會等傷口好一點之後，再去參加各界的普渡活動。
(中時)
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