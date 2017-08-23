《紅衣小女孩2》首映 許瑋甯高慧君慶生會大哭

《紅衣小女孩2》電影首映會，許瑋甯、高慧君映後慶生哭花妝。(威視電影)

《紅衣小女孩2》將於8月25日全台上映，22日晚上也在信義威秀影城舉辦電影首映會，觀影的主要演員有許瑋甯、高慧君、黃河、吳念軒、詹宛儒及黃鐙輝，看完電影後都表示早已激動到說不出話來。

尤其首次看到自己大銀幕表現的新人─吳念軒與詹宛儒，想起拍戲時的點滴都紛紛哽咽。眼角泛淚的許瑋甯則說：「第一次看到完成版的電影，想起拍攝時的回憶，激動的心情還是很難平復。」

和許瑋甯有著共患難情誼的黃河也表示：「很難得可以在台灣看到這樣的類型片，用心的劇組拍出了代表台灣在地文化的習俗與故事。」

映後尾聲，電影公司也特地為8月7日生日的許瑋甯、及8月24日生日的高慧君，準備了祕密蛋糕與香檳，驚喜連連惹得兩位獅子座女生感動落淚。上周生日的許瑋甯，笑說自己早已許好願了：「希望《紅衣小女孩2》票房大賣！更希望看完電影的人都可以好好珍惜當下，陪伴你所愛的人！」

高慧君則向一起在場看電影的媽媽喊話：「謝謝妳在鬼門開的颱風夜裡把我生出來，辛苦妳了！」並許願希望《紅衣小女孩2》能受到觀眾的喜愛，看完之後可以多一點善的力量，因為再可怕的事情都可以用愛去克服。」

(時報周刊)