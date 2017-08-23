10萬顆下架問題蛋銷毀製堆肥 雞隻不撲殺

問題蛋將製成堆肥。（吳敏菁翻攝）

彰化縣3家蛋雞場檢出芬普尼，移動管制還在持續進行中，統計蛋的數量昨天是431箱，今天又新增新北下架回收輛114央，累計封存545箱，約10萬9000顆，雞隻已確定不撲殺，現場、下架封存問題蛋則將速速在下午5點40分，送二林予以銷毀製作堆肥，保證架上雞蛋可安心食用。

農業處表示，彰化縣要採1066件，目前已經採569件，陸續送驗中。其中，31件檢驗出來，有28件合格，3件不合格，是昨天已經納入管制中的3件，未再新增。

彰化縣動物防疫所、農業處畜產科和公所獸醫持續總動員進行採樣，希望今天能夠完成所場次的採樣。

農業處長黃碧海表示，問題蛋朝堆肥場的處理方式，和戴奧辛蛋處理不一樣的地方，是因戴奧辛分解時間比較長，芬普尼分解的時間比較快，在堆肥的製程裡面大約要兩個月製程，再經過大量稀釋，芬普尼的量可能就會沒了，半衰期是6到8天，量會降到一半以下，不會造成環境負擔。

彰化縣動物防治所長董孟治表示，雞隻本身是活的動物，芬普尼會有6至8天半衰期，在雞的體內會慢慢消失掉，不像戴奧辛分解時間要好幾年。蛋後續會陸續檢驗，如果檢驗合格，體內已沒問題，就能恢復正常上市，有問題的會繼續銷毀。

這次雞蛋銷毀，判定屬於雞農疏失造成，業已確定不補償，至於是否違法用藥規定，則仍在模糊地帶，農業處長黃碧海坦言，不清楚，防疫所長董孟治則表示，動物用藥都有宣導，至於使用農藥這部分，則不清楚。

董孟志強調，違規的養雞場開罰問題，如果有違反相關法令規定，後續會再處理。因芬普尼的半衰期是6到8天，未來要多久再檢驗一次，今天中央有召開專家會議，討論完後有明確的政策執行方式。

彰化縣長魏明谷今天也指示啟動跨局處處理，中午副縣長林明裕代表魏縣長召集相關局處首長，邀請縣內雞農業者代表於秀水召開會議，決議農業處強化宣導飼主正確用藥，請雞農不再採用歐盟類似農藥，選用符合國家規定的安全標準農藥，讓消費者食的安心。

(中時)