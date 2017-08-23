透過補教界發聲明 陳國星：對自己道德上的過錯致歉
原訂今天召開記者會的補教名師陳國星，突然取消記者會後，今天下午，透過補教界友人發表聲明說明。
各位媒體記者、關心這件事情的人大家好，關於本次對於南檢不起訴處分的看法及記者會，經當事人陳國星同意，代發表聲明如下：
本人原訂召開記者會說明，但主要考量安全性規劃因素，仍決定取消記者會，請各位媒體先進見諒。本人召開記者會的初衷並非如外傳要展開反擊，事實上，本人對於林家的遭遇始終感到沉痛與不捨，所以這個事件雖然南檢調查後作出不起訴處分，本人仍保持著哀矜勿喜的心情，要對自己道德上的過錯，再次對林家、陳家、補教同仁、社會大眾深深地道歉。期盼這件事情告一段落，各位媒體朋友不要打擾林家及我的家人，讓社會回歸平靜。
陳國星
(中時)
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