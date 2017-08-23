瘋過頭！老美爭睹百年日蝕 看完紛紛掛病號

全美國21日爭睹百年日全蝕 不過許多人因此掛病號(美聯社)

百年難得一見、只有老美專屬的日全蝕讓全美陷入瘋狂，不過許多人看完日蝕紛紛掛病號轉戰醫院，急診室頓時門庭若市。

最多的當然是沒做好眼睛防護，只顧盯著太陽看的眼傷患者，紐約西奈山眼耳醫院醫師說，他接到「好幾十個」眼睛不適的病人，有人頭痛欲裂，有的視力模糊。眼科醫師說，他猜紐約客聽說可以不護眼就直視日全蝕的馬路消息，卻沒注意到紐約不在全蝕路徑上，只看得到日偏蝕，才會導致眼傷。另外有一些天兵，認為以針孔投影直視太陽不會傷眼，但顯然也大錯特錯。

在加州，醫院急診室的病號除了眼傷，還有戴上黑漆漆日蝕眼鏡視線不良，不慎跌倒摔斷腿的患者。在日全蝕最終站的北卡羅萊納州，急診室收治許多急著看日蝕，沒把周遭環境當回事而拉傷、扭傷、割傷和骨折的傷患。

(中時)