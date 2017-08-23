淋巴腫瘤沒事後 藍心湄「這兩項」也有狀況
51歲女星藍心湄日前爆出淋巴腺長不明腫瘤，讓好友邱瓈寬（寬姐）相當心急，擔心藍心湄等報告要花一星期，恐怕有大問題，幸好昨(22日)結果出爐，藍心湄身上腫瘤確定是良性的無大礙，只需未來每半年復診一次追蹤，今藍心湄現身《女人我最大》錄影，雖為腫瘤之事放寬心不少，卻也自曝身上還有兩項「狀況」，不算百分百健康。
談到日前被診斷出淋巴長了腫瘤，據《蘋果日報》報導，藍心湄今現身攝影棚表示自己淋巴本來就有多顆小型腫瘤，這回傳出病變，是因為其中一顆約2公分的腫瘤忽然變大，她才急著到醫院去做進一步檢驗，幸好結果一切平安。
雖淋巴腫瘤確定是良性的，藍心湄也分享身上還有高血壓與生理期遲緩兩項毛病，須長期服用高血壓藥物，她4個月前來過月經後，至今「大姨媽」都沒到訪，醫生則說是年齡越來越大身體的自然變化，不需太過擔心或改變飲食習慣，但建議她多運動，以增加新陳代謝，有助維持身體健康狀態。
(中時電子報)
關鍵字：藍心湄
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