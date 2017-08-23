機密報告：北韓資助敘利亞化武攻擊平民
數月前傳出敘利亞總統阿薩德(Bashar Al-Assad)以化武攻擊平民的事件，造成至少90人死於毒氣攻擊，國際輿論不斷撻伐和譴責這起駭人聽聞的消息，最新的聯合國機密報告指出，原來這些化學武器是由北韓方面分2批運送過去，署名給敘利亞政府機構。
根據《新聞周刊》(Newsweek)報導，一份最新的聯合國調查北韓違反制裁的機密報告指出，北韓遭到截獲2批運送到敘利亞政府單位的化學武器。這份機密報告沒有詳細記載貨船停靠地點，以及船上到底載了多少物品，但是據路透報導，北韓和敘利亞之間往來的活動還包括發展可搭載化學物質的飛毛腿導彈計畫，以及地對空導彈防禦計畫等。
機密報告稱，過去6個月間北韓遭截獲2批運往敘利亞的化學武器，這個時間點和敘利亞當地在今年4月4日發生的化武攻擊平民事件恰巧重疊，據獨立調查者指出，當地敘利亞平民遭到沙林毒氣攻擊，而這份最新的機密報告恐怕證實北韓指名給敘利亞政府機構的2批化武，就是資助敘利亞政府以毒氣攻擊平民的兇手。
(中時電子報)
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