米格集團：MiG-41戰機極速4.3馬赫 可在太空飛行

MiG-41的其中一個想象圖。(圖/網路)

俄國米格飛機公司的總裁伊利亞．塔拉先科(Miyama Tarasenko)最近對記者說，下一代的高速攔截機MiG-41將會在2020年中期完成研發並服役。他表示，MiG-41將是全新設計的，不會是MiG-31的改進型。

俄國衛星網報導，塔拉先科說：「未來攔截機 PAK DP是米格設計局爭取的項目，我認為在2020年中期，就可以交機給俄國空軍。」

航太總署的X-15火箭機，可達到海拔100公里的飛行，不過它不是用航空進氣引擎，而是火箭。(圖/NASA)

據他介紹，MiG-41將具有高空、高速性能，極速可達 4.3馬赫，飛行高度極高，可達到太空環境。此處說的太空環境可能是指飛行高度可達海拔100公里，這是國際航空聯盟定義的近太空高度，截至目前為止，僅有NASA的X-15火箭機和維珍銀河的太空船1號(SpaceShip One)可以用飛機的身份飛到這個高度。

關於MiG-41所知甚少，坊間有假想圖，但是都形態各異。米格設計局一直致力設計長程高速攔截機，現役的MiG-31就是代表作。不過它已服役了30多年，將在2028年到達使用壽限。

假若MiG-41要達到預計的飛行性能，那麼米格設計局至少要具備耐高溫飛機蒙皮、超燃衝壓引擎、抗干擾雷達等重點科技。

(中時電子報)