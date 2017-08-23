世大運》射箭女子複合弓個人賽 陳怡瑄3分銀恨
臺北世大運射箭複合弓項目23日落幕，中華隊陳怡瑄在女子個人決賽壓軸登場，倒吃甘蔗最後5箭全為10分滿分，可惜沒能扭轉前2回合、6箭僅1支10分的落後劣勢，以143比146不敵南韓宋侖修，屈居銀牌。
雖然沒能奪金，但陳怡瑄在混雙摘銅、個人賽奪銀，仍是中華隊本屆表現最佳的複合弓射手。她在賽後表示，這是自己首次參加世大運，金牌戰的狀況比前幾天都好，信心也大有提升，接下來她將前往義大利羅馬參加射箭年終賽。
(中時電子報)
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