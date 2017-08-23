郭婞淳一「舉」奪金破紀錄，中西醫進駐加持。(圖／體育署及大專體總、康健雜誌提供)

2017年臺北世大運，臺灣選手屢傳佳績！21日舉重選手郭婞淳再度奪下金牌，並打破世界紀錄，令人振奮！但其實她曾在2014年韓國仁川奧運前夕，因練習不慎傷到右腿，坐在輪椅上將近一個月，最後還是代表出賽。這些年，除了教練及個人努力，結合中、西醫及物理治療的專業團隊如長庚及壢新運動醫學中心，加速復原、重新鍛鍊並再創新猷！

這位個頭嬌小、彈得一手好琴並能咬牙奮戰的阿美族女孩郭婞淳，在記者會上表示，這次真的很想破記錄，沒想到在主場達成心願，非常感謝教練和物理治療師，在調整狀況方面，她平常肩膀疼痛會靠針灸緩解。

●中醫首次進駐，助攻世大運

中、西醫合作是運動醫學趨勢，在台灣，不少中醫師兼具運動醫學背景，不但加入國家訓練中心醫療團隊，也常隨隊出賽，處理運動傷害經驗豐富。這次世大運首創中醫進駐賽場及選手村，提供全世界選手體驗針灸、刮痧、理筋、指壓、拔罐等在地醫療特色，也是選手拿金牌的秘密之一。

(攝影/林后駿 康健雜誌提供)

不鏽鋼方盤上墊著開刀房專用、消毒過的綠色方巾，一個個拳頭大、類似鐘鼎的透明罐整齊排列，十分引人注意，這是2017年臺北世大運首創場邊中醫服務的標準配備：拔罐，也是2016年巴西里約奧運深受選手歡迎、知名泳將菲爾普斯〈Michael Phelps〉背上的光榮印記。

「中醫是臺灣的特色，一定要被看見，」參與世大運籌備、台北市衛生局醫事科科長何叔安驕傲地說，來台灣比賽，當然要感受在地醫療，因此早在規畫世大運之初，中醫就被納入選手村的醫療服務項目。之後經台北市中醫師公會、議員何志偉及多位運動醫學專家不斷協商評估，國際大學運動總會(FISU)去年底終於拍板定案，確定中醫加入世大運場邊醫療服務行列，提供西醫及物理治療外的另一選擇。

不僅大家熟悉的拔罐(註:在台灣，拔罐不需要醫事人員操作)，此次更加入專業中醫手法如穴位指壓、理筋及繃帶包紮，由50位學有專精、擅長針灸及骨傷科、診治經驗超過三年以上(佔九成五)的中醫師，經過兩階段培訓，全天候在桌球(新莊體育館)、羽球(臺北體育館)、網球(臺北市立網球中心)三場館隨時待命，提供選手緊急醫療服務。 為讓大會及選手安心、放心，中醫場邊服務不使用針灸及藥物〈含外用藥膏〉，而採非侵入性的徒手治療，「針灸可用指壓取代，達到刺激穴位效果，」臺北市中醫師公會理事長林展弘解釋，考量目前中醫在球拍類的運動防護較有經驗，且人力有限，僅能支援三場館，「先求有再求好，」他說，若有機會，中醫很願意提供更多場邊服務。

(圖／體育署及大專體總、康健雜誌提供)

●比賽中：協助扭挫傷復原，再度上場

中醫利用針灸、拔罐及理筋手法提升運動選手能力表現，早在2008年北京奧運就令世人驚艷。

比賽不能重來，運動場上分秒必爭，協助扭、挫傷復原、再次上場拼戰是中醫優勢。扭、挫傷西醫不能處理，「但經過中醫手法調整，有可能恢復且能立刻上場，」目前帶著國家代表隊到法國巴黎參加世界角力錦標賽、中國醫學大學運動醫學系主任何宗融解釋，中醫骨傷科有「骨錯縫、筋出槽」的原理，指的是因為運動造成骨頭之間卡住，致使筋肉僵硬，沒有在正確的間隙位置上，也容易造成扭、挫傷。透過傷科手法調整，可以將稍微錯位的骨頭復位，並用針灸或穴位指壓止痛放鬆。

重覆性動作造成肌肉痠痛、韌帶傷害，則可用中醫滾法、指壓揉法等，讓肌肉放鬆、加強血液循環，舒緩痠痛及發炎狀況，負責世大運中醫場邊醫療、臺北市立仁愛院區中醫科主任陳朝宗說。 拔罐能快速緩解肌肉痠痛，他說，拔罐是利用真空原理促進身體微循環，把不好的物質代謝出體外。但拔罐並非人人合適，如果在空腹、過度亢奮或生理期的狀況下，可能造成頭暈不適、類似暈針現象。或者皮膚過敏、潰瘍、本身有糖尿病及出血性疾病的人，也不宜拔罐。

另外，像關節、 韌帶半脫位或輕度脫臼，藉由中醫手法也能在五分鐘內調整、恢復，讓選手再次上場比賽，擔任羽球國家代表隊隊醫的中醫師郭威均說。但碰到嚴重推臼、韌帶斷裂則必需後送至醫療單位處理。

賽前中醫加強選手戰力，賽後則助能力恢復相較於場邊服務有限，選手村(由長庚醫療團隊負責)提供較多元的中醫門診服務，包括針灸、刮痧、推拿(不含開藥)等，讓各國選手在比賽前、後，充分體會台灣的特色醫療。 比賽前，選手戰戰兢兢，中醫有助調整身心平衡、舒緩肌肉緊繃，提升戰力、創造佳績。「中華隊的人很愛用中醫，」何叔安笑說，因為賽前不能使用藥物，當選手因過度練習受傷或舊傷復發等突發狀況導致無法出賽時，經常找中醫針灸解圍。

去年奧運角力國手陳玟陵賽前因重訓拉傷腰部，走路、下床都需人攙扶，差點無法出賽，結果針灸30分鐘疼痛立刻解除，順利代表國家出賽；2017臺北世大運打破世界紀錄、奪下舉重金牌的郭婞淳，也用針灸緩解肩膀疼痛；紅面棋王周俊勳則利用針灸加強專注力及放鬆。

何宗融表示，中醫不僅能治療骨骼肌肉問題，也能協助調整五臟六腑平衡。「身心平衡，表現才會好，」他說，針灸補氣，能調補身體不足的地方，有次選手賽前突然發燒，他運用針灸協助退燒；或是碰到選手因過度練習產生腰痛，他會在選手的耳朵神貼上耳豆(植物種子，耳針的一種)，持續刺激耳朵的神門穴，平衡自主神經、鎮靜安神，疼痛解除了，身心放鬆，比賽時更能激發潛能。 賽後筋疲力盡，中醫利用推拿、針灸、指壓，幫助選手緩解肌肉痠痛、消除疲勞，體能恢復了，再好好拚戰下一場。

回家比賽，熱情、好客的臺灣拿出最大誠意，結合中、西醫多元、專業的醫療團隊，全力支持來自世界各地的優秀選手，就像照顧自家人。一起為世大運加油！【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)