新北騎警加入世大運維安 各國選手驚艷

各國選手爭相與新北騎警合照留念。（王揚傑翻攝）

各國選手爭相與新北騎警合照留念。（王揚傑翻攝）

新北市警察局騎警隊在世大運賽事期間，針對新莊棒球場、新莊國民運動中心及新莊體育館設立巡邏箱，並規畫在體育場館周邊警戒區執行巡邏、守望、盤查、警戒等勤務，藉由騎警隊員在馬背上居高臨下的優勢，輕易掌握周遭動態，即時應變突發狀況。

在新莊國民運動中心場館練習的美國、日本、南非與捷克水球選手，看到新北騎警們執勤時的英姿，不禁爭相與騎警合影。

新北市警察局長胡木源表示，新北市騎警隊平時訓練有素，在世大運期間將盡最大的努力，做好安全維護工作，使賽事圓滿完成外，也要做好國民外交的親善工作，讓各國參賽選手對台灣留下最美好的回憶。

(中時)