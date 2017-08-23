新聞深喉嚨》兩本周刊同套故事 綠「逆襲」柯 意在「警政署長」？
23日，兩本同天出刊的新聞周刊竟然刊出同一套「新聞內幕」，驚爆世大運開幕當天，台北市長柯文哲面對陳抗突破封鎖竟然「六神無主」「臉色鐵青」，「癱坐在座位上」。當下多虧了蔡總統「神調度」國安單位「神救援」，讓局勢穩定下來？這麼巧，兩本周刊的故事幾乎一模一樣，都說蔡總統好棒棒，柯文哲好遜，這是爆料？還是內鬥？或者是…靠著爆料搞內鬥？
開幕式前，號稱三層維安「滴水不漏」，結果實際是，防衛縱深不足，移動式阻絕器材形同虛設，甚至還有世大運志工爆料，維安員警看到反年改成員，滿口「學長不要這樣」，卻無力阻擋…，這樣的維安，真的不需要檢討嗎？而更重要的是，事隔4天，丟煙霧罐的嫌犯，說是「鎖定」了一名「南部抗暴聯盟」成員，但到底還要查多久？
儘管這報導的斧鑿痕跡太深！卻正是民進黨一貫的路數，不管什麼事，都能用來鬥爭，而如今的目標，據說是警政署長大位！最好能靠著世大運開幕式維安「出包」，一舉鬥倒現任署長陳國恩，台北市警察局長邱豐光，如此一來，上位的將是花媽人馬，高雄市警察局長陳家欽…？
食不安心！台灣又爆芬普尼毒雞蛋！問題是，國際上早已爆發芬普尼超標事件，上週衛福部還發新聞稿鄭重駁斥說沒有，本週農委會就改口說查獲，這政府到底怎麼了？誰相信你們能替食安把關？
美軍第七艦隊主力艦連續撞船，司令被拔，又傳出是艦艇上的GPS可能「被駭」，真的嗎？如今的第七艦隊，11艘主力艦自己撞壞4艘，要怎麼防禦或是攻打北韓？
更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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