SBL》FMVP留了！蘇翊傑與達欣續約1年
拿下今年SBL總冠軍賽MVP的達欣後衛蘇翊傑，23日確定將跟達欣續約1年，今年總冠軍賽表現也很優異的林宜輝，可望續簽「1+1」合約，「印度姚明」布拉可能在9月中返台，達欣上季摘冠陣容僅少了跳槽中國CBA的周儀翔。
上季幫助達欣拿下隊史第2冠的蘇翊傑，休兵期間仍在持續尋求重返CBA的機會，直到8月15日CBA報名截止，才打消挑戰CBA念頭，不過仍有其它SBL球團跟他開價，直到今天他才下定決心續留達欣，全力挑戰2連霸。
28日登場的DLIVE長佳夏季籃球邀請賽，蘇翊傑是否代表達欣上場還不確定，不過9月22日在湖南郴州舉行的亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽決戰，他應會跟隨球隊前往參賽，他在8月初的亞冠盃東亞資格賽表現還算出色。
至於先前名字出現在中國CBA選秀名單當中的林宜輝，如今確定只是誤會一場，鐵定不去CBA的他，跟達欣應可簽下兩年合約，繼續跟蘇翊傑、布拉組成達欣鐵三角，期望可以彌補周儀翔下季跳槽江蘇同曦的球隊空缺。
(中時電子報)
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