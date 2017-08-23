黑色幽默？ 德國查獲一批川普頭形搖頭丸

川普頭像造形的搖頭丸正面。（德國奧斯納布呂克警方提供）

搖頭丸反面。（德國奧斯納布呂克警方提供）

德國警方21日證實，他們查獲約5000顆美國總統川普頭像造型的搖頭丸，藥丸背面還有「川普」字樣 ，估計市值約3.9萬歐元（約台幣139萬）。

德國西北部城市奧斯納布呂克警方表示，他們於19日在一輛奧地利牌照的汽車中查獲了這些橙色藥丸，並逮捕車上一名51歲男子和他17歲的兒子。

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(中時)