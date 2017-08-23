台版「愛情騙徒」 詐大陸女子投資
台中市刑事警察大隊偵七隊日前於南屯區某住宅大樓內破獲以36歲黃姓男子為首「大陸女子愛情詐騙集團」盜用網路帥哥照片在交友網站註冊帳號，偽造身分及知名企業服務證，塑造中高階主管形象，以「愛情陷阱」誘騙女子匯款約50名女子遭詐團鎖定，警方緝捕5人到案訊後依詐欺罪嫌偵辦。
「郭台銘旗下富士康收購夏普」5名愛情騙徒做足功課，在交友網站以「陳軍政」、「張志遠」假名認識中國籍女子，誆稱在郭台銘收購的「夏普」工作，另「台塑」、「松下」等跨國企業擔任主管要職，要求被害人加盟旗下連鎖店，佯稱能獲取暴利。被害女子大多為年輕、面容姣好甚至有雙胞胎姐妹花。
一名長相甜美的中國籍女子Amy（化名）向警方表示，上個月在網路交友軟體認識1名自稱「張志遠」的台灣人，每天以微信、臉書跟她聯繫，噓寒問暖；張男假藉因工作疏失導致公司營運受損須要求匯款10萬元人民幣，當警方逮捕黃嫌等人時，該女正透過微信問：「老公怎不理我，已讀不回，錢都準備好了」。
警方初步清查，該集團於「珍愛網」、「愛真心」、「百合網」、「世紀佳緣」、「花田」等交友網站結交被害女子行騙，每當女方想約見面，總被以「剛好到國外出差」、「家中父母生病」或要求視訊藉口手機摔壞等理由婉拒。無掌握到詐騙匯款紀錄，在集團租屋處起出犯案手機16支、筆電6台及教戰守則。
(中時)
關鍵字：大陸女子愛情詐騙集團
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