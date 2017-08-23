入蜀隨俗 台生：川菜愈吃愈不覺辣
「今天吃川菜都不覺得辣了！」台灣大學的黃享歆參與「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營活動，經過幾天對四川風土文化的認識，與四川學生組成小夥伴共同創作、挑戰，已漸漸熟悉四川的黃享歆，對四川的飲食文化也是愈來愈能接受。
除了飲食上對於「正宗」川味的麻辣已逐漸適應，抱著交朋友、體驗不同文化的心情，台灣學子在四川夥伴們的一對一示範教學之下，體驗了「四川麻將」的玩法。在四川尤其成都，打麻將是最通俗的娛樂，經常在公園茶亭即可見一桌桌方城之戰，一杯清茶搓一下午麻將，對四川人來說是最快意的事。
台灣大學生不難發現四川麻將與台灣麻將的不同，成都麻將得「血戰到底」，即一家胡牌後牌局並不結束，未胡牌的要繼續打，直到有三家都胡或流局；成都麻將又講究「門缺」，必須缺一門才能胡牌；成都麻將只可「碰」，不可「吃」，均是與台灣一般玩麻將不同之處。
(旺報)
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