世大運開幕遭鬧場 許淑華要求邱豐光嚴懲
台北市議會民進黨團總召許淑華23日要求台北市警察局長邱豐光到議會說明世大運開幕式陳抗事件。邱豐光向許淑華說，自己3天沒有閉眼，務求閉幕式不再發生任何維安意外。許淑華則要求警方對滋事者「嚴辦」，也希望警方轉達檢察官「檢警合作」嚴懲陳抗者。邱豐光向許淑華強調「一定達到期待」。
邱豐光23日午後低調來到台北市議會，訪晤許淑華。許淑華以黨團總召身分，明白表示滋事者被警方「快進快出」的不滿，她認為開幕的維安意外，對經常處理陳抗事件的北市警方而言，沒有理由出這麼大的包。她責成邱豐光務必保證閉幕式順利，不出現維安意外。
邱豐光表示，自己3天沒有閉眼，身心煎熬，他承諾閉幕式會全力維安。至於周刊報導，陳抗事件發生時市長柯文哲沒有反應，反而是蔡英文總統指揮，許淑華說，他同意柯文哲應該刮別人前先刮自己；「他沒有檢討自己，也不知道該扮演的角色」，她指出，從柯文哲4點聲明，沒有看到對警方的任何指示或要求，顯然檢討不到位。
柯文哲會不會力保邱豐光？許淑華認為，如果閉幕式順利不再出差錯，中央和地方「沒有誰一定要下台的問題」，何況我國奪金出乎預期，舉國歡騰，「誰下不下台沒有那麼重要」。許淑華強調，嚴懲滋事陳抗者，全力保證閉幕不出包，邱豐光保證達成。
(中時)
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