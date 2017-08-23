美讚北韓克制 陸外交部：要對話不要對抗

美國務卿提勒森22日讚許北韓表現出一定程度克制，或許是未來兩國進行對話的途徑。中國外交部23日表示，要對話、不要對抗，要和平、不要戰爭，要緩和局勢、不要相互刺激，是國際社會的共同呼聲。希望有關各方都能勇於承擔起自身責任，相互釋放善意，採取有助於緩解緊張局勢的正確行動。

美國國務卿提勒森22日表示，自安理會一致通過對北韓制裁新決議以來，北韓未再發射或採取挑釁舉動。很高興看到北韓表現出一定程度的克制，這或許也是通向美朝在不久的將來進行對話的途徑。北韓需做得更多，但應肯定北韓迄今所採取的措施，注意到這一點很重要。

對提勒森上述發言，中國外交部發言人華春瑩23日表示，注意到提勒森國務卿的有關表態，特別是他強調了美朝進行對話的可能性。

華春瑩說，經過各方努力，劍拔弩張的半島局勢出現了一些緩和跡象，但依然高度複雜敏感，各方特別是北韓、美作為直接當事方都需要保持克制，作出更多切實的努力。

華春瑩表示，注意到連日來很多國家領導人紛紛表示半島核問題必須和平解決。應該說，當前形勢下，要對話、不要對抗，要和平、不要戰爭，要緩和局勢、不要相互刺激，是國際社會的共同呼聲。我們希望有關各方都能勇於承擔起自身責任，相互釋放善意，採取有助於緩解緊張局勢的正確行動，同時聚焦推動和談的大方向，積極接觸對話，為盡快通過對話和平解決半島問題作出切實努力。

(旺報)