台中青農福利好 張花冠酸：朝中有人好辦事

民進黨今召開中執會，會中邀請台中市長林佳龍以「新農業人力資源發展策略，以台中市『青年加農、賢拜傳承』計畫為例」專案報告。由於台中市青農第一年一個月補助3萬元，福利很好，據轉述，嘉義縣長張花冠會中當場酸，台中市的青農是「3萬農」，嘉義縣是「張5千」，更諷，「朝中有人好辦事」。

發言人張志豪會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統裁示，非常期待執政的縣市，在新農業的發展上，有更多的創新和典範，也希望農委會可以持續跟不同地區的縣市政府鼓勵，財源比較短缺的縣市，要麻煩農委會跟其他部會能多多給予鼓勵。

台中市長林佳龍報告指出，台中市政府推動「青年加農」政策留農率高達96.15%。不僅提升農業發展基金效益，更首創運用師徒制，讓老農經驗得以傳承，加上電子商務創意行銷，將創造年薪百萬的「百萬青農」。他更向中央提出設置農業人力培育專責單位等建議，盼將台中成功經驗推廣全國。

台中市青年加農賢拜古東喜、學員古明弘，也到場分享參與這項計畫。古東喜說，他從事農業邁入第11年，農業從業人口老化是很嚴重問題，進入這個農業前，都對農業有很高憧憬，10年前他在金融保險業，後來接下爸爸種植葡萄的工作變成農夫。

34歲古明弘說，老一輩觀念都認為是在外找不到工作，這是很大問題，台中市政府把農業定位農業師傅，像醫師、律師一樣，提高地位，讓很多年輕人都回來，之前他在餐飲業做經營管理，已經做了兩年的農夫。

農業局長王俊雄指出，青年加農政策目前已邁入第3年，今年第3屆，報名參加人員高達130多名，嚴格篩選出50名青農，後續將配合新南向政策，打造台中青農國家代表隊。

會中，張花冠聽到台中市的「青年加農」計畫，第一年每個月補助 3萬元，據轉述，張當場感嘆，「我們嘉義縣連5千元都出不起，人家是『三萬農』，我是『張五千』！」她強調這是城鄉差距，盼中央能買單補助。

林佳龍解釋，列席的農委會副主委陳吉仲曾任教中興大學，兩人熟識，政策上有合作。張馬上又嘆「朝中有人好辦事」，暗諷嘉義縣出身，被指為陳明文屬意接班嘉義縣長的現任農委副主委翁章梁，沒替嘉義縣出力。聽張滔滔不絕，慣例坐在對面的陳明文一臉無奈，乾脆趴在桌上，擺明不想聽。

(中時)