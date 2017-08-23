陸外交部：敦促日本早日銷毀遺華化武

日本TBS電視台日前播出了一部關於「毒氣島」歷史的專題片，對日軍二戰期間製造使用毒氣進行了批判。中國外交部發言人華春瑩在23日的例行記者上，敦促日方深刻反省軍國主義侵略史，早日徹底地銷毀遺留在華的化學武器。

華春瑩表示，二戰期間，日軍製造並使用化學武器，造成了中國等受害國大量戰鬥人員和無辜平民傷亡。在戰爭結束70餘年後的今天，日本在華遺棄化學武器仍對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重威脅和危害。

華春瑩說，對日本國內有識之士正視歷史、呼籲和平的姿態表示讚賞。我們敦促日方深刻反省日本軍國主義侵略歷史，早日徹底銷毀日本在華化學武器，還中國人民一片淨土。

(旺報)