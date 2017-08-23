第5屆世界攝影大會 陳缺讓全球看見台灣之美

閉幕典禮盛況。(楊漢聲翻攝)

兩人與 FIAP主席布西(中)合影。(楊漢聲翻攝)

全球矚目的2017第五屆世界攝影大會，首度在中國大陸山東濟南舉辦，來自全球42個國家近500位知名攝影家精銳盡出。台灣攝影家彭大利與陳缺也不缺席，是台灣首次獲邀盛會，陳缺更自行製作中英文光碟致贈所有與會大師，讓世界看見台灣之美。

FIAP國際攝聯是聯合國科教組織所認證，2007年起，已先後在義大利、希臘、印尼、古巴等國成功舉辦過4屆攝影大會，獲媲美為攝影奧林匹克大會。大會每2年在世界各地盛大舉辦，今年首度在亞洲舉辦，由山東濟南獲得舉辦權，主席理卡爾多布西親率董事會成員出席盛會。

代表台灣與會的彭大利以FIAP/E會員身分、陳缺以EP-PAW身分受邀出席，2人在台灣攝影史上，乃世界攝影大會的拓荒者。來自花蓮的陳缺表示，他與彭大利的作品同時被刊登在世界攝影專輯中，備感為台灣與花蓮而驕榮。

陳缺在此次大會更將其攝影作品製作成中英文光碟，在好友協助翻譯多國語言下，分贈與會各國際間大師，受到廣大回響，紛紛表示從未見過如此亮麗的影像而嘖嘖稱奇，也讓各國攝影家看見台灣之美。

(中時)